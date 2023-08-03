Появились подробности гибели отца и двух сыновей на озере в Красноярском крае

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Появились подробности гибели отца и двух сыновей в Красноярском крае. Их сообщает региональный СК.

Сейчас установлено, что около 18 часов 2 августа семья приехала на озеро Таловка (Курагинский район, недалеко от поселка Большая Ирба), чтобы покататься на гидроцикле, который был куплен накануне. 29-летний мужчина сначала прокатился на нем один, а затем взял с собой сыновей 4 и 6 лет. При повороте на круг гидроцикл накренился, дети и их отец упали в озеро. Через несколько секунд они скрылись под водой.

Тела утонувших пока не найдены. Поисковые работы продолжатся сегодня.