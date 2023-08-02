В Туве судебного пристава осудили за махинации со служебными показателями

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В Туве вынесли приговор бывшему судебному приставу, которая превысила свои полномочия, чтобы улучшить свои служебные показатели. Женщина выносила постановления об окончании судебных производств, хотя на деле они не были завершены. Таким образом «продуктивный» пристав быстро закрыл план, но попался на последовавшей проверке.

На служебный подлог женщина пошла в 2020 году: она вынесла постановления об окончании двух производств в отношении нерадивых алиментщиков. Таким образом, взыскатели лишились положенных им алиментов, а пристав улучшила показатели работы своего отдела.

Когда обман вскрылся, женщину уволили и завели на нее уголовное дело о превышении полномочий. Несмотря на то, что статья предусматривает до 4 лет лишения свободы, суд ограничился отстранением женщины от госслужбы на три года.