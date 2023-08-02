В Красноярске фаната СССР осудили за призывы свергнуть российское правительство

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В Красноярске прошел суд над мужчиной, которого обвинили в экстремизме. Как рассказали в ФСБ, красноярец руководил региональной ячейкой «Союза славянских сил Руси» – запрещенной в РФ экстремистской организацией. Ее члены считают, что СССР не распадался, поэтому нынешняя Российская Федерация не является легитимным государством.

Как рассказали в ФСБ, мужчина занимался вербовкой новых сторонников в свою ячейку. Неизвестно, насколько успешно он это делал, однако какую-то группировку сколотить ему удалось: по данным силовиков, красноярец проводил собрания, где обсуждал с членами организации насильственный захват власти в стране.

В итоге на мужчину завели уголовное дело об организации деятельности экстремистской группировки. Октябрьский районный суд Красноярска решил ограничиться приговором в виде 6 лет условного срока.