В Туве группа мошенников наживалась на маткапитале обманутых клиенток

Фото и видео: МВД Тувы

В Туве задержали четырех человек, которых подозревают в махинациях с маткапиталом. Они обманули 23 женщины, выманив у них в общей сложности 12 миллионов рублей. Деньги они получали под предлогом строительства жилья по маткапиталу, однако обманутые клиентки оставались и без недвижимости и без денег.

– Сообщники подыскивали владельцев сертификатов, заключали с ними договоры займа на строительство жилья, а после убеждали перевести полученный кредит на счёт одного из работников КПК якобы на хранение, обещая, что деньги вернуться, как только поступят средства маткапитала, предназначенные для погашения кредита. На самом деле они похищали эти средства у клиенток, как и поступившие на счета кооператива выплаты по материнскому капиталу, – рассказали в МВД.

В итоге полиция задержала руководителя и трех сотрудников КПК: у них изъяли документы и технику, а также дорогостоящие иномарки на 10 млн рублей. В полиции завели 22 уголовных дела по статье о мошенничестве, кроме того, фигурантов подозревают в отмывании денег.