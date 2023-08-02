Из Красноярска в Богучаны пришлют группу инженеров для борьбы с подземными водами

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В селе Богучаны продолжается подтопление домов подземными водами. Два дня назад власти объявили в населенном пункте режим ЧС, и с тех пор ситуация не становится лучше. Сейчас площадь подтопления составляет около 80 га, и местным специалистам необходимо откачать не менее 60 тысяч кубометров воды.

Для ликвидации ЧС был создан штаб под руководством главы Богучанского района. На борьбу с наводнением вышли сотрудники ресурсоснабжающих организаций, промышленных компаний и бюджетники, местные жители также пытаются откачать воду с участков электронасосами. Из Красноярска выехала группа инженеров, которая займется выработкой технического решения.

Отметим, что о затоплении десятков домов в Богучанах стало известно еще месяц назад: грунтовые воды вышли из старой бесхозной скважины в гаражах одного из заброшенных предприятий. Самой проблеме уже не один месяц, но после аномальных дождей в районе проблема усилилась и вышла из берегов.