Катались без жилетов на гидроцикле: в Красноярском крае отец утонул вместе с сыновьями

Фото: служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде. Сегодня вечером на пруду базы отдыха Таловка в районе поселка Большая Ирба в Курагинском районе утонул мужчина и двое его малолетних сыновей. Как рассказали в МЧС и правоохранительных органах, они поехали кататься на гидроцикле и не взяли спасательные жилеты.

В какой-то момент гидроцикл опрокинулся и все трое – мужчина с детьми 5 и 7 лет, – утонули. Их тела пока не нашли. Сейчас на место выехали следователи и полиция.

– Предварительно установлено, что вчера мужчина приобрел себе в собственность гидроцикл, а уже сегодня решил на нем прокатиться вместе со своими детьми без спасательных жилетов, – добавили в полиции.