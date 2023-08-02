В Красноярске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Фото: МВД

В Красноярске зафиксирован еще один случай падения ребенка из окна. По информации, которую «Комсомольская правда»-Красноярск получила от полиции, ЧП произошло в Октябрьском районе, на улице Вильского.

Сообщение о ребенке в дежурную часть поступило сегодня днем, 2 апреля, из подстанции скорой медицинской помощи. Медики выезжали на вызов, осмотрели двухлетнего малыша и доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Оперативники направились на место и встретились с матерью, она рассказала, что готовила еду дома. Из-за сильной жары открыла окно, чтобы проветрить квартиру. Но не уследила, как ребенок забрался на подоконник и выпал.

По результатам проверки будет принято решение в отношении матери.