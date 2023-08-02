Экс-министр транспорта Красноярского края переехал в СИЗО Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший министр транспорта Красноярского края переехал из дома в следственный изолятор. Ему изменили меру пресечения с домашнего ареста после того, как выяснилось, что он вел переписку с другим фигурантом уголовного дела. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры, он передал свои показания Юрию Лапшину, бывшему первому заместителю губернатора Красноярского края.

Речь идет о громком уголовном деле о хищении очень крупной суммы бюджетных средств, предназначенных на строительство метро. До 28 октября 2022 года Константин Димитров находился под арестом, но после согласился сотрудничать со следствием и заключил досудебное соглашение. После этого его перевели на домашний арест. При этом в числе прочего суд запретил ему получать и отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию.

Бывший министр нарушил запрет, когда отправил письмо своему бывшему начальнику. В нем он предупредил, какие показания давал против него. В СИЗО его отправили до 19 сентября 2023 года.