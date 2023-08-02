В Пинчуге прошла первая благотворительная волонтерская ярмарка

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Выездную акцию для многодетных и малообеспеченных семей организовали активисты Молодежного совета Богучанского алюминиевого завода. Развитие волонтерского движения– одно из важных направлений социальной политики РУСАЛа, инициированной при основании компании Олегом Дерипаска.

Центр благотворительной помощи многодетным семьям «Бумеранг добра» работает чуть больше полугода. Его открыли в Таежном волонтеры БоАЗа - для сбора одежды и обуви всем, кто нуждается в поддержке.

За время работы у центра появились свои постоянные клиенты, а география адресной помощи стала постепенно расширяться.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

«Про нас узнают люди со всего Богучанского района: обращаются и из соседней Карабулы, и из далекой Манзи. Мы поняли, что пора организовывать выездные ярмарки. Первую провели в Чунояре. А теперь отправились в Пинчугу, откуда пришло очень много запросов. Повезли им много вещей к школьному сезону – форму, белые рубашки, обувь», - рассказала Илона Майнакова, руководитель благотворительного центра.

Завод выделил для поездки автобус. Добирались долго, но в хорошем настроении. Ярмарку организовали в местном ДК. Жители небольшого сибирского поселка на левом берегу Ангары встретили волонтеров очень тепло. Каждый, кто пришел на ярмарку, нашел для себя что-то нужное.

Фото: Тарас ГАЛИМСКИЙ

Волонтеры, между тем, уже планируют следующую выездную ярмарку. И продолжают собирать вещи в благотворительном центре «Бумеранг добра» в Таежном. К волонтерским акциям могут присоединиться все желающие.