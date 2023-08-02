В школах Красноярска продолжаются работы по подготовке пищеблоков к новому учебному году

Выездное совещание по проверке хода ремонтных работ в пищеблоке школы №129 Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередное выездное совещание по проверке хода ремонтных работ в пищеблоках прошло в микрорайоне Зеленая роща в школе №129. Это пятый объект в городе, где в этом году проходит капитальный ремонт пищеблока. В здании с 1987 года не обновлялось технологическое оборудование, поставленное в учебное заведение со времен ввода в эксплуатацию. Однако в этом году школа попала в программу модернизации школьных пищеблоков.

Первого июня в здание зашли рабочие. За это время проведены масштабные работы по ремонту и обновлению пищеблока. Заменены все инженерные коммуникации – водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция. Выполнена перепланировка помещения, снесены ненужные перегородки, что сделало кухню более просторной и функциональной. Установлены новые окна, положен новый кафель на стены. Сейчас рабочие занимаются завершением укладки напольного кафеля и планируют установить двери. В целом работы выполнены на 80%. Общая стоимость ремонтных работ составила больше 6 млн рублей.

- Лето для образовательных учреждений города – период проведения ремонтов, текущих и капитальных. Особое внимание мы продолжаем уделять модернизации школьных столовых, - отметила Марина Аксенова, руководитель главного управления образования. – В этом году на эти цели из городского бюджета выделено более 100 млн рублей. Школа №129 вошла в перечень учебных заведений, где будет выполнен комплексный капитальный ремонт пищеблока. Представители подрядной организации показали нам, как идут работы. На сегодняшний день практически выполнены все объемные работы, заменены все инженерные коммуникации. Контракт завершается 10 августа, работы будут выполнены.

Благодаря ремонту кухня стала просторной и функциональной Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще более четырех млн рублей школе было выделено на новое технологическое оборудование, его уже завезли. После завершения ремонтных работ приступят к подключению.

- Организация питания в школах имеет ряд своих особенностей – нужно буквально за 15 минут накормить до 200 человек. Конечно, приготовить, например, столько порций омлета без современного технологического оборудования невозможно, - говорит Ирина Фоминых, руководитель дирекции по организации школьного питания.

Оценила ремонт пищеблока и депутат Горсовета Людмила Попова: «Понравилось буквально все! И я очень довольна, что все депутаты поддержали такую инициативу – каждый год выделять средства на ремонт школ и пищеблоков в частности. Мы должны приучать детей к эстетике, а работники школ должны готовить пищу в хороших условиях!»