Фото: администрация Красноярска

Администрация Красноярска потребовала от дорожников усилить темп работ. Такую задачу подрядчикам поставил первый заместитель главы города Вадим Войцеховский на внеочередном штабе.

По его словам, от жителей поступают сообщения о малом количестве техники и рабочих на некоторых объектах, а также на медленный темп ремонта. Критике горожан подверглись улицы 60 лет Октября, Мечникова, Воронова и путепровод на улице Мичурина. При этом отмечается, что все работы в краевой столице идут точно по графику и без нарушений сроков контрактов.

Однако подрядчики все равно должны вывести больше людей на участки и увеличить период рабочей смены. Исполнение поручений будут контролировать специалисты.

- Не должно быть ситуации, когда красноярцы простаивают в пробках из-за перекрытия дорог, а там работает всего два человека. Сколько людей и сколько техники капиталит объекты, подрядчики теперь будут докладывать ежедневно, прикладывая фотографии, - отметил Вадим Войцеховский.

На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на 32 объектах улично-дорожной сети, на 22 - работы уже завершены.