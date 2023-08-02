Трое подростков из Шарыпова подожгли релейные шкафы на КрасЖД

Фото: Мария ЛЕНЦ

30 июля трое 16-летних подростков из Шарыпова подожгли релейные шкафы на Красноярской железной дороге. Об этом сообщает восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Несовершеннолетние устроили диверсию на перегоне станций Шушь и Шарыпово. Отмечается, что на движение поездов это никак не повлияло‎ – оборудование уже было нерабочим.

Троицу задержали сотрудники краевого УФСБ. Теперь им грозит уголовная ответственность по статье «Диверсия‎». Молодые люди признались стражам порядка, что задание поджечь релейные шкафы им дал некий заказчик, с которым они познакомились в сети.

По информации собственных источников «КП» гонорар составил 14 тысяч рублей.