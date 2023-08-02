Трое подростков из Шарыпова подожгли релейные шкафы на КрасЖД

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30 июля трое 16-летних подростков из Шарыпова подожгли релейные шкафы на Красноярской железной дороге. Об этом сообщает восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Несовершеннолетние устроили диверсию на перегоне станций Шушь и Шарыпово. Отмечается, что на движение поездов это никак не повлияло – оборудование уже было нерабочим.
Троицу задержали сотрудники краевого УФСБ. Теперь им грозит уголовная ответственность по статье «Диверсия». Молодые люди признались стражам порядка, что задание поджечь релейные шкафы им дал некий заказчик, с которым они познакомились в сети.
По информации собственных источников «КП» гонорар составил 14 тысяч рублей.