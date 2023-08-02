В Красноярском крае в реке Чулым обнаружили пакеты с патронами Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация, которая поступила из города Назарово. Там в реке Чулым отдыхающие обнаружили боеприпасы. Внутри оказались 104 патрона калибра 5,45, 12 револьверных патронов калибра 7,62, три гранаты РГ-42 и шесть запалов к ним. Все это было упаковано в два пакета и находилось метрах 10 – 15 от берега.

Откуда все это взялось в реке? Кто-то «бережно» припрятал подальше от людских глаз в надежде, что здесь боеприпасы никто не найдет? Или потерял? Или выбросил за ненадобностью?

В пресс-службе полиции края рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности происшествия. Заявление в дежурную часть поступило 31 июля. Наряд тут же выехал на место, находку достали из воды. Отсыревшие боеприпасы направили на экспертизу. По данному факту проводится проверка. Устанавливается лицо, которое могло выкинуть в реку патроны.