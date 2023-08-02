В Красноярске второй день ищут 14-летнюю девочку с родинкой под глазом

В Красноярске вторые сутки разыскивают 14-летнюю девочку-подростка. Сообщество волонтеров «Поиск пропавших детей – Красноярск» распространяет ориентировку на девочку в надежде на помощь жителей города и всех неравнодушных людей, которые могут позвонить по указанным телефонам, если вдруг знают, где находится девушка.

Обстоятельства пропажи: 1 августа в 7 часов утра она вышла из дома, живет на улице Волжской. И с того момента на связь с родными не выходит.

Телефоны, по которым можно сообщить информацию:

- 8 (391) 266-94-18 – дежурная часть отдела полиции №8

- 112 - единый телефон вызова экстренных служб

- 8-950-99-66-066 - волонтеры (круглосуточно).