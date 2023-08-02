Красноярский центр охраны материнства и детства получил новое оборудование для реанимации

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В реанимации Красноярского краевого клинического центра охраны материнства доставили современный нейромонитор для измерения внутричерепного давления и температуры головного мозга, эндоскопические инструменты, электрические медицинские кровати и оргтехника. Новое оборудование, которое было приобретено в рамках благотворительной программы госбанка — хорошее подспорье врачам для помощи детям в критических состояниях, с пороками развития и онкологическими заболеваниями.

Вадим Янин, главный врач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства отмечает, что в центре ежегодно проводят около 6 тысяч сложных операций, круглосуточную помощь в стационаре получают более 13 тысяч пациентов и свыше 100 тысяч проходят здесь амбулаторное лечение:

- Высокая нагрузка и ответственность, которая лежит на нашем учреждении, требует качественного оснащения медицинской техникой. Благодаря спонсорской помощи мы расширяем наши возможности, приобретая в реанимацию сложное медицинское оборудование. В ситуации, когда речь идет о здоровье детей, она бесценна.

Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва рассказала, что за годы существования программа уже в шестой раз проходит в Красноярске:

- Ежедневно в российские больницы обращаются тысячи детей, каждому важно получить качественное лечение и помощь. Корпоративная благотворительная программа «Мир без слез» создана для того, чтобы таких возможностей у наших детей было больше. Мы адресно помогаем различным медучреждениям в крупных и небольших отдаленных городах. Больницы самостоятельно выбирают именно то оборудование, которое больше всего необходимо. Мы стремимся всесторонне поддерживать территории, на которых живем и работаем.

Напомним, что Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства — крупнейшее краевое учреждение здравоохранения, где оказывается специализированная помощь детям с различной патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями. Одно из важнейших задач, которые центр вместе с министерством здравоохранения края реализуют в рамках нацпроекта «Здравоохранение» — совершенствование медицинской помощи. Новое оборудование, приобретенное за счет благотворительной программы «Мир без слез» поможет в совершенствовании медицинской помощи, а это значит и в реализации одной из важнейших задач, которую клинический центр реализует совместно с краевым минздравом в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

НАША СПРАВКА

Программа «Мир без слез» – запущенный в 2003 году благотворительный проект госбанка, в рамках которого в детские больницы по всей России закупается современное медицинское оборудование.

За 20 лет ее существования программы помощь получили более 190 больниц в 79 субъектах Российской Федерации. В 2023 году благодаря программе новое оборудование получают 16 детских больниц в разных городах страны. Впервые в этом году в благотворительной программе участвуют Республика Тыва и Севастополь.