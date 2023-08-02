В Назарово дама на «Лексусе» сбила 86-летнюю женщину. Стоп-кадр видео

Назаровская полиция вычислила водителя автомобиля, который сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП. Странно, что по этому поводу никто в дежурную часть не обратился – ни сама пострадавшая, ни очевидцы. Об этом стало известно в ходе мониторинга СМИ, когда была опубликована запись с видеокамеры, расположенной во дворе многоэтажного дома.

86-летняя женщина гуляла со своей собакой, собака была на поводке. И тут в кадре появляется красный «Лексус» и прямиком - на растерявшееся животное. Машина потянула поводок, намотанный на руке пенсионерки, та упала на асфальт. Просто чудо, что собака не пострадала. Дорогая иномарка умчалась прочь вдоль подъездов. А случайная очевидица кинулась к пострадавшей и помогла ей подняться на ноги. По состоянию было видно, что та сильно ушиблась.

Лихачкой на дорогой иномарке оказалась 54-летняя местная жительница. Она пояснила, что не заметила поводка и собачку. Теперь ей грозит за оставление места ДТП водительских прав на срок до полутора лет. Или административный арест до 15 суток.