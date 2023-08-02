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НовостиОбщество2 августа 2023 3:49

В Красноярске шелест купюр в банкомате мешает людям жить

Жильцы многоэтажки в Солнечном пожаловались на шумные банкоматы в Роспотребнадзор
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске шелест купюр в банкомате мешает людям жить

В Красноярске шелест купюр в банкомате мешает людям жить

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске шелест купюр в банкомате мешает жителям одной из многоэтажек, расположенных в микрорайоне Солнечном. Это не шутка, а самая настоящая жалоба, которую получили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Жильцы уверяют: шум при работе оборудования невыносимый и неприятный, проникает в квартиры, расположенные над банком.

В ведомстве рассказали, что проверили жалобу – она обоснована. Поэтому в адрес банка выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. В Роспотребнадзоре напомнили, что громкий шум может являться причиной ухудшения условий проживания в жилом помещении и граждане вправе требовать его устранения.