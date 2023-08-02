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НовостиПроисшествия2 августа 2023 3:37

Пострадавшего от удара током подростка из Тувы перевезли в Красноярск

Лечение пострадавшего от удара током подростка будут проводить в Красноярской краевой больниц
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Пострадавшего от удара током подростка из Тувы перевезли в Красноярск

Пострадавшего от удара током подростка из Тувы перевезли в Красноярск

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тувинского подростка, который пострадал от удара током, транспортировали в Красноярск. Он будет проходить лечение у лучших специалистов Красноярской краевой клинической больницы, сообщает министерство здравоохранения республики.

Напомним, что 28 июля двое детей ехали на лошади по болотистой местности, где проходила высоковольтная линия. Один из проводов свисал к земле и мальчики задели его. Старший получил очень серьезную электротравму, ему потребовалась операция. Затем была организована телемедицинская консультация и принято решение отправить его в Красноярск к опытным специалистам, в пути его сопровождал врач-реаниматолог.

Его друг также находится в больнице, но дома, его состояние не вызывает опасений.

Между тем, прокуратура республики проверяет видеоролик, который распространяется в интернете. Он снят в палате, на нем показаны жуткие ожоги пострадавшего подростка. Выясняется, кто его снял и на каком основании опубликовал.