Пострадавшего от удара током подростка из Тувы перевезли в Красноярск Фото: Мария ЛЕНЦ

Тувинского подростка, который пострадал от удара током, транспортировали в Красноярск. Он будет проходить лечение у лучших специалистов Красноярской краевой клинической больницы, сообщает министерство здравоохранения республики.

Напомним, что 28 июля двое детей ехали на лошади по болотистой местности, где проходила высоковольтная линия. Один из проводов свисал к земле и мальчики задели его. Старший получил очень серьезную электротравму, ему потребовалась операция. Затем была организована телемедицинская консультация и принято решение отправить его в Красноярск к опытным специалистам, в пути его сопровождал врач-реаниматолог.

Его друг также находится в больнице, но дома, его состояние не вызывает опасений.

Между тем, прокуратура республики проверяет видеоролик, который распространяется в интернете. Он снят в палате, на нем показаны жуткие ожоги пострадавшего подростка. Выясняется, кто его снял и на каком основании опубликовал.