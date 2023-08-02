Врио губернатора Красноярского края поздравил с Днем Воздушно-десантных войск Фото: Мария ЛЕНЦ

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков поздравил всех, кто связал свою жизнь с «крылатой пехотой», с Днем Воздушно-десантных войск. В своих соцсетях он написал:

- Для каждого из вас тельняшка и голубой берет имеют особый смысл. В боевом братстве ВДВ – люди крепкие телом и сильные духом, настоящие патриоты. Вас отличает высокая профессиональная выучка, готовность выполнить любую задачу. В ходе специальной военной операции на Украине российский десант показал, что является одним из самых боеспособных родов войск. В его рядах и наши земляки Сергей Михайлов, Алексей Федоренко, Сергей Глазер, которые проявили отвагу и отмечены государственными наградами. Дорогие друзья! Желаю вам доброго здоровья и успехов на службе. Счастья и благополучия родным и близким!

Добавим, что Красноярске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 93-й годовщине Воздушно-десантных войск. В 10 часов на Поклонной горе состоится традиционный митинг у памятника интернационалистам, погибшим при исполнении служебного долга. Затем церемонии возложения венков на могилах погибших героев на Бадалыкском и Шинном кладбищах.

И, конечно, традиционный концерт в Центральном парке, он начнется в 16 часов.