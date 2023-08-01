В Кызыле две женщины избили мать с грудным ребенком на руках

Фото и видео: "ЧП Кызыл"

В Кызыле две женщины избили мать с 11-месячным ребенком на руках в детском игровом центре «Незнайка». Видео опубликовал паблик «ЧП Кызыл»: на кадрах видно, как одна из женщин буквально пнула игравшего на полу ребенка, не отреагировав на замечание матери. Когда мать ребенка попыталась разобраться в ситуации, на нее бросилась вторая женщина – как утверждают комментаторы, мать той девушки, что пнула ребенка.

– Далее произошел конфликт с матерью девушки (в черной одежде), в ходе которого она пару раз ударила маму с ребенком в руках. В этот момент подошла та девушка (в синем пиджаке) и сходу толкнула в грудь маму с ребенком, от которого она отлетела на 1-2 метра. После началась драка, которую разняла рядом стоящая посетительница зала, – рассказал очевидец произошедшего.

Пострадавшая женщина обратилась в травмпункт, где у нее зафиксировали ссадины и синяки. Нападавшие даже не попытались извиниться. В МВД Тувы сообщили, что уже организовали проверку после публикации видео в соцсетях и устанавливают подробности произошедшего.