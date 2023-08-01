Мэр Красноярска ответил жителям Николаевки, у которых возник конфликт с застройщиком

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Мэр Красноярска Владислав Логинов прокомментировал ситуацию вокруг застройки Николаевки. Ранее десятки жителей частного сектора взбунтовались против действий застройщика, который обязался выкупить у них участки для дальнейшей застройки, но выставил чересчур низкие цены – в среднем за дом с участком жителям предложили 1,5-2 млн рублей. Логинов заявил, что власти города находятся «на стороне людей» и готовы организовать трехстороннюю встречу жителей, чиновников и представителей застройщика.

– Все процессы регулируются законодательством РФ. И если сегодня застройщик предлагает определенные суммы выкупа, то это только одна часть вопроса. Дальше мы будем помогать жителям писать соответствующие обращения, делать оценки и в судебном порядке принимать ту оценку, которая будет устраивать всех. В соответствии со стоимостью объекта сумма будет выплачена застройщиком, – заявил Логинов.

Мэр добавил, что «слова и предложения застройщика – не последние», а также поручил главе Железнодорожного района скооперироваться с инициативной группой жителей. В собрании также поучаствуют юристы мэрии и сотрудники департамента градостроительства.