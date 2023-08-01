Задушили сироту, угрожали убийствами: в Красноярске будут судить двух рэкетиров

Фото и видео: СК по Красноярскому краю

В Красноярске закончили расследование уголовного дела против двух мужчин, которые вымогали деньги у сирот. Они угрожали им и избивали, чтобы забрать пособия. Один из рэкетиров даже убил сироту голыми руками, а его тело закопал в лесу.

Как рассказали в СК, на преступный путь 37-летний и 40-летний жители Красноярска ступили в 2015 году. Они узнали, что после окончания училища 20-летнему сироте положена единовременная денежная компенсация, поэтому избили его, и угрозами заставили отдать 30 тысяч рублей. Еще одной жертвой злоумышленников стала 19-летняя девушка-сирота, которую угрозами заставили ежемесячно платить рэкетирам.

Также в 2017 году один из мужчин, выпивая в квартире 26-летнего сироты, поссорился с ним и задушил парня голыми руками. Чтобы скрыть следы убийства, он засунул тело убитого в шкаф, вынес его в таком виде в машину, после чего вывез в лес и закопал. Позже следователи смогли отыскать тело погибшего сироты.

Оба красноярца сейчас проходят обвиняемыми в деле о вымогательстве, один из них также стал фигурантом дела об убийстве. 37-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве, будет дожидаться суда под стражей, второго фигуранта отпустили под подписку.