Помощник президента РФ осмотрел стройку метро в Красноярске

Фото: Красноярское метро

Помощник президента РФ Максим Орешкин осмотрел место строительства красноярского метро. Накануне он прибыл в Красноярск с рабочим визитом: вместе с врио губернатора Михаилом Котюковым он побывал на месте закладки будущей станции метро «Улица Шахтеров».

– Руководитель региона Михаил Котюков подтвердил, что строительство подземки вошло в активную фазу. Также он поблагодарил федеральные власти за поддержку и готовность довести дело до конца, – сообщил официальный канал красноярского метро.

Отметим, что Орешкин начал осмотр Красноярска с международного аэропорта, где обсудил с Котюковым перспективы развития авиаузла. Также он посетил несколько промышленных предприятий города.