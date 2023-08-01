Фото: администрация Красноярска

На семи улицах Красноярска появилось освещение. Об этом сегодня, 1 августа, рассказали в администрации города.

Теперь фонари стоят на участке улицы Горького от Республики до Карла Маркса. Раньше никакого освещения тут не было (хотя это центр краевой столицы). Теперь даже ночью над дорогой будет яркий свет.

Помимо этого, опоры и фонари появились на Матросова от сквера Сказочный до Лесопильщиков, вдоль Новой Зари, за домом на Воронова, 18д, на улицах в поселке Энергетиков – Кишиневская, Турбинная и Богдана Хмельницкого.

Работы предстоит провести еще на улицах поселка Торгашино. Их завершат в сентябре 2023 года.

- В целом в этом сезоне освещение будет восстановлено на 20 участках городских улиц. Кроме этого, новые фонари уже установлены во всех парках, скверах и других общественных пространствах, которые благоустраивают в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Таких объектов в этом сезоне 8. Также новое освещение предусмотрено при ремонте дорог и дворов, реализации инициативных проектов, строительстве новых объектов. Такая работа ведется ежегодно. Только за последние 5 лет новое освещение появилось более чем на 120 участках городских улиц, - отметил Николай Арефьев, заместитель руководителя департамента городского хозяйства.