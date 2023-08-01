Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярка пожаловалась на незаконный запрет проноса еды в аквапарке. Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

При входе в аквапарк сотрудники решили досмотреть сумку посетительницы, где нашли еду и напитки. Они потребовали выложить все это, ссылаясь на правила посещения. Женщине подобный ультиматум пришелся не по душе, поэтому она обратилась в Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства выяснили, что в правилах аквапарка «BARHAT AQUA CLUB» есть условия, которые ущемляют права потребителей. Владельцу было объявлено предостережение.

- Действующим законодательством не предусмотрено установление подобных ограничений для предоставления услуг отдыха населению (запрет на пронос напитков и продуктов питания). Такое условие ущемляет права тех потребителей, которые пришли с билетами и с приобретенными вне аквапарка продуктами и напитками, а отдается предпочтение тем, кто приобретает напитки и продукты на территории аквапарка, - напомнили в тг-канале ведомства.