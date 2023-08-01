Скриншот: видео прокуратуры Красноярского края

1 августа красноярский экс-дилер «Тойоты» Александр Кангун получил 4 года колонии. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Cоветский районный суд огласил приговор о злоупотреблении полномочиями. В январе 2017 года Кангун дал распоряжение заключать предварительные соглашения и договоры купли-продажи с клиентами своих автосалонов. Однако полученные деньги он не отправлял поставщику машин, а перечислял их на нужды других подконтрольных компаний, которые занимались строительством офисов, приобретением недвижимости и тому подобное. В итоге за 1,5 года у Кангуна образовалась непомерная кредиторская задолженность. 178 покупателей не увидели долгожданных автомобилей, им был причинен ущерб в 414 млн рублей. Деньги клиентам ГК «Крепость» возвращала сама «Тойота».

Также Александру Конгуну запретили занимать должности в коммерческих организациях на 2,5 года. Мужчина взят под стражу в зале суда.