Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

1 августа в Красноярске вынесли приговор 21-летнему курьеру мошенников. Теперь молодой человек проведет 4,5 года в колонии общего режима. Об этом сообщает краевое МВД.

Злоумышленник действовал с 16 сентября по 10 октября 2022 года на территории города. Он успел похитить у 13 пожилых людей более 3 миллионов рублей. Его партнеры действовали по классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Стражам порядка курьер рассказал, что нашел такую работу в интернете.