Фото: социальные сети регбийного клуба «Красный Яр»

Красноярский регбийный клуб «Красный Яр» обыграл московское «Динамо» в матче первого тура чемпионата России. Встреча прошла в столице вчера, 31 июля.

Матч завершился со счетом 30:15 в пользу «соколов». Земляков уже поздравил Денис Петровский, и.о. министра спорта. Сегодня он пришел на работу в футболке клуба.

Фото: Денис Петровский в социальных сетях

- Болельщики со стажем наверняка помнят программу «На футболе» с Виктором Гусевым. Там у него было правило каждый раз в эфире появляться в новой футболке, и каждый раз для этого был какой-нибудь повод. У меня сегодня повод самый подходящий, - написал Петровский в своем тг-канале.

7 августа «Красный Яр» сыграет против «Металлурга» (Новокузнецк). Встреча снова пройдет на выезде.