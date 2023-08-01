Схема: ФКУ УПРДОР «Енисей»

В начале августа трассу Красноярск — Дивногорск частично перекроют из-за ремонта. Об этом сообщает сайт УПРДОР «Енисей».

Ремонт будет идти на участке с 15-го по 34-й километр дороги «Енисей». Там специалистам предстоит устранить колейность, местами снять старое покрытие, провести работы по устройству защитного слоя из асфальтобетонной смеси, укрепить обочины и нанести разметку.

На объекте организуют реверсивное движение автомобилей по одной полосе, возможны пробки.

Завершить работы планируется в октябре 2023 года

- Среднесуточная интенсивность движения здесь составляет почти 12 тыс. автомобилей, ежедневно по дороге проезжает около 600 грузовых автомобилей, что оказывает значительное влияние на состояние проезжей части. Устройство защитных слоев позволит продлить срок службы трассы, улучшит ее транспортно-эксплуатационные характеристики, повысит коэффициент сцепления колес с ее поверхностью. В результате работ проезд для автомобилистов станет более комфортным и безопасным, - заявили в пресс-службе.