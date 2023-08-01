Фото: Мария ЛЕНЦ

В августе жители Красноярска смогут увидеть два суперлуния. Об этом сообщает Университет Решетнева в своем тг-канале.

Первое из них произойдет уже в ночь с 1 на 2 августа (в 1:32 по местному времени), а второе – утром 31 августа (в 08:36).

- Суперлуния можно наблюдать в течении ночи в любом месте Красноярска или его окрестностей, главное, чтобы Луну не загораживали дома, - отметил Сергей Веселков, руководитель обсерватории.

Помимо этого, в ночь с 12 по 13 августа можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды. Веселков рекомендует наблюдать и фотографировать его за городом, чтобы увидеть даже слабые метеориты.

- Cуперлуние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно, - напомнили специалисты из университета.