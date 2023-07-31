Обманывал пенсионеров: в Туве безработный красноярец стал курьером мошенников

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В Туве полиция задержала молодого человека, который работал курьером для телефонных мошенников. Молодой неработающий красноярец приезжал к пенсионерам, которых «обработали» мошенники, и забирал их деньги, после чего переводил сообщникам. Сколько он сам заработал на этом, неясно, однако у пятерых пенсионеров парень забрал в общей сложности 2,5 миллиона рублей.

– Оперативники установили личность курьера и задержали его во время выезда к очередному обманутому жителю города Кызыла. Подозреваемый признался в совершении аналогичных противоправных деяний на территории Красноярского края и Республики Хакасия, – сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Красноярец рассказал, что объявление о «работе» он нашел в мессенджере. Мошенники представились ему торговцами криптовалютой, а их жертвы якобы передавали наличку, чтобы приобрести крипту. После первого же выезда парень понял, что на самом деле его работа связана с обманом пенсионеров, однако продолжил выполнять обязанности.

– Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В настоящее время они соединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении МВД по Республике Тыва. Также рассматривается вопрос о соединении уголовных дел, которые возбуждены в Красноярском крае и Республике Хакасия, – добавила Ирина Волк.