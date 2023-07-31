Купалась на плоту с друзьями: в Красноярском крае утонула 12-летняя девочка

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярском крае сегодня произошла вторая по счету трагедия на воде. Ранее в Таймырском районе при купании в протоке Енисея утонул мужчина. К вечеру в МЧС сообщили еще об одном ЧП – новой жертвой стала 12-летняя девочка.

Как рассказали в ведомстве, школьница пошла купаться в Большемуртинском районе, в поселке Российка. Предположительно она была на водоеме одна. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

– За два летних месяца это уже 15 детская смерть на воде, родители одумайтесь, следите за своими детьми, – добавили в МЧС.

Обновлено: в Следственном комитете сообщили подробности происшествия. По данным СК, девочка купалась вместе со сверстниками, дети соорудили плот, на котором пытались пересечь реку. Одна из школьниц упала с плота, а 12-летняя девочка прыгнула за ней, чтобы спасти ее. В итоге спасительница сама не рассчитала свои силы и утонула.