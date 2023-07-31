Ехали вдвоем на одной лошади: в Туве двое детей получили удар током от провисших проводов ЛЭП

Фото: прокуратура Тувы

В Туве двое детей получили удар током от высоковольтной линии. ЧП произошло в Пий-Хемском районе еще 28 июля, когда трое подростков верхом на лошадях ехали из села Аржаан в местечко «Как-Хол». Их путь пролегал через болото возле столбов ЛЭП, с одного из которых провис провод.

Один из подростков 2005 года рождения, проезжая мимо столба, задел рукой провод и получил сильный удар током. Вместе с ним на одной лошади ехал второй мальчик, который также получил разряд. Оба подростка с электротравмами и ожогами были госпитализированы.

Подростку, который задел провод, провели операцию в республиканской больнице. Сейчас он находится под наблюдением врачей в отделении реанимации. Второй ребенок, 2010 года рождения, был госпитализирован в Пий-Хемскую ЦКБ – операция ему не потребовалась, состояние оценивается как удовлетворительное.

Ситуацию взял на контроль прокурор Тувы: ведомство проверит, кто обеспечивал безопасность электросетей на участке и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.