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НовостиОбщество31 июля 2023 14:16

В Красноярск прибыл помощник президента Максим Орешкин

Он обсудил с Михаилом Котюковым развитие красноярского аэропорта
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: правительство Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярск с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ Максим Орешкин. В городе его встретил врио губернатора Михаил Котюков: чиновники вместе осмотрели международный аэропорт и обсудили перспективы его развития.

– В частности, вопрос развития опорной сети воздушных перевозок Сибирского федерального округа на период до 2035 года и создание особой экономической зоны на базе двух аэропортов — Красноярск и Черемшанка, – отметили в правительстве.

На прошлой неделе Котюков также встречался в Норильске с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили реновацию города и реализацию проектов в Красноярском крае.