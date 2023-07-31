В Красноярск прибыл помощник президента Максим Орешкин

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярск с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ Максим Орешкин. В городе его встретил врио губернатора Михаил Котюков: чиновники вместе осмотрели международный аэропорт и обсудили перспективы его развития.

– В частности, вопрос развития опорной сети воздушных перевозок Сибирского федерального округа на период до 2035 года и создание особой экономической зоны на базе двух аэропортов — Красноярск и Черемшанка, – отметили в правительстве.

На прошлой неделе Котюков также встречался в Норильске с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили реновацию города и реализацию проектов в Красноярском крае.