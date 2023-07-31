В следующем году в Красноярске по нацпроекту благоустроят 34 двора

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске утвердили перечень дворов, которые благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда» в следующем году. В список вошли 34 адреса: всего в мэрию в этом году поступила 81 заявка от жителей, желающих обновить свои дворы.

– На ремонт дворов из федерального, краевого и городского бюджетов в следующем году будет выделено 135 млн рублей. Кроме того, комиссия утвердила и так называемый резервный список. Это дворы, которые будут отремонтированы, если при отборе подрядчиков образуется экономия либо поступят дополнительные средства из бюджета, – сообщили в мэрии.

Власти подчеркнули, что благоустройство дворов по нацпроекту проходит совместно с жителями дома: они должны провести общие собрания, утвердить эскизные проекты и оплатить от 2% до 20% стоимости проекта со счета своего дома.