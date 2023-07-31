В Красноярске пропал 17-летний подросток

Фото: МВД по Красноярскому краю

27 июля в Красноярске 17-летний подросток ушел из больницы в неизвестном направлении. Сейчас его местонахождение не установлено. Об этом сообщает краевое МВД.

Информация о пропаже поступила в дежурную часть только 31 июля. Сейчас проводятся поисковые мероприятия.

Приметы: на вид 17 лет, рост 178 см., худой, брюнет, есть челка, карие глаза, брови густые и черные, нос средний, губы узкие, на шее татуировка. Одет: штаны спортивные и красная футболка.

Если вы знаете, где сейчас находится молодой человек, то позвоните в полицию по телефону: 8(391) 2214455, 8(391)2490315 или 8-902-927-48-88.