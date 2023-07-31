В Советском районе Красноярска выбрали самые благоустроенные дворы

Во дворе на Краснодарской особой популярностью пользуется фонтан, который охлаждает в жаркие дни. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Для участия в нем поступило более 3000 заявок от жителей и предприятий города, ТСЖ и управляющих компаний. Одной из самых популярных стала номинация «Лучший двор многоквартирного дома». За это звание боролись 700 конкурсантов.

На победу в этой номинации претендовали управляющие компании как новостроек, так и домов более старой застройки. Участники демонстрировали санитарное состояние подъездов многоэтажек, площадок для сбора мусора, а также показали оригинальные дизайнерские решения по благоустройству дворов. В итоге победу в этой номинации разделили двор по адресу: ул. 60 лет Образования СССР, 8 (УК «Престиж») и двор по ул. Краснодарская 40/1 и 40/2 (УК «Армейская»).

Так, двор дома по ул. 60 лет Образования СССР украшают герои русских сказок. Там можно встретить и кота, который ходит по цепи кругом, и трех богатырей. Во дворе на Краснодарской для жителей установлены детская площадка, высажены кустарники и цветы, а особой популярностью пользуется фонтан, который охлаждает в жаркие дни.

Депутат городского Совета Людмила Попова, побывав в нескольких дворах отметила, как серьезно жители подошли к участию в конкурсе: «Все сделано по-современному и в плане дизайна, и в использовании материалов, но при этом с душой. Все проекты очень яркие. Такие дворы выделяются на общем фоне, привлекают внимание. Посмотреть на всю эту красоту, на клумбы и ландшафтный дизайн приходят из соседних домов».

Жители частных домов соревновались в номинации «Лучший палисадник частного сектора». Победителем в ней одержал Иван Михайлович Шекшуев. В своем доме на улице Чапаева он с семьей живет больше полувека. Этот дом построил еще его отец, вернувшись с фронта в 1942 году. Поэтому теперь Иван Михайлович считает своим долгом сохранить родовое гнездо. Во дворе дома семья Шекшуевых каждый год высаживает клумбы с цветами, кустарники и деревья, а также украшает двор деревянными арт-объектами, сделанными своими руками.

Лучшим дворником в Советском районе признан Константин Писарев из управляющей компании «Космос Плюс1». Мужчина более 30 лет поддерживает чистоту многоквартирных домов. Дворника с многолетним стажем знают не только жители двора, где он наводит порядок, но и соседи из других домов. Несмотря на то, что Константин имеет ограниченные возможности здоровья, он с особым трепетом и вниманием относится к своим обязанностям – тщательно следит за порядком, ухаживает за цветами, а зимой выходит на работу пораньше, чтобы успеть расчистить от снега лестницы для жителей.

- В прошлом году для участия в конкурсе подали заявки более полутора тысяч человек. В этом году их количество удвоилось, мы получили более трех тысяч заявок – это как новички, так и уже опытные участники конкурса. Это, прежде всего, говорит о популярности конкурса, о желании красноярцев жить в красивом и благоустроенном городе, - отметила руководитель администрации Советского района Елена Ланина.

Победители районного этапа конкурса «Самый благоустроенный район» представят Советский район на городском этапе.