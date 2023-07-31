Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

30 июля в Красноярском крае 12-летний мотоциклист сбил 8-летнего пешехода. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

Авария произошла в селе Кортуз. Было установлено, что несовершеннолетний водитель взял мотоцикл ИЖ в ограде своего дома и отправился кататься по улицам. Ранее родители были не против подобного времяпрепровождения. В какой-то момент мальчик не справился с управлением и врезался в пешехода, который двигался в попутном направлении. Оба ребенка получили серьезные травмы и были госпитализированы.

На отца мотоциклиста был составлен административный материал по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством» (штраф в размере 30 тысяч рублей). Решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет. ИЖ забрали на специализированную стоянку.