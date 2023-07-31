На территории площадью 600 кв. метров сформирована прогулочная и тренировочная зоны, установлены малые архитектурные формы для животных – барьер-книжка, качели, туннель, окоп. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске в микрорайоне «Тихие Зори» появилась площадка для выгула собак. Она расположена вдоль реки Енисей напротив домов №31 и №35 по улице Лесников. На территории площадью 600 квадратных метров сформирована прогулочная и тренировочная зоны, установлены малые архитектурные формы для животных – барьер-книжка, качели, туннель, окоп. Площадка засеяна газоном.

- Площадка универсальная, подойдет для питомцев больших и маленьких, - рассказывает представитель застройщика Владислав Мациенко. – На днях мы еще поставим здесь дог-пост - специальный контейнер для экскрементов, установим лавочку и информационный стенд с правилами выгула животных. После этого площадку можно будет открывать.

Этим летом еще одна площадка для выгула собак будет построена по адресу: переулок Медицинский, 35. Ее обустроят за счет бюджетных средств, подрядная организация определена, и работа начнется в ближайшее время.

- Обустроить площадку для выгула животных можно не везде – необходимо соблюсти целый ряд санитарно-эпидемиологических норм, одна из которых – определенная удаленность от жилых домов и социальных учреждений, - поясняет руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова. - Поэтому в условиях существующей застройки выбрать подходящую территорию непросто. Вместе с тем, мы такую работу проводим и уже сейчас составляем перечень мест, которые предложим для обустройства площадок в следующем году.

Напомним, в настоящее время в Свердловском районе действуют две площадки для выгула собак - в скверах Полтавский и «Паниковка». Они также оборудованы необходимыми снарядами и малыми архитектурными формами. Уборку по графику осуществляет специализированная организация.

- Наличие специально оборудованных площадок для выгула животных – необходимость для любого города, - считает депутат Горсовета от Свердловского района Андрей Козиков. - Это требование законодательства. В Красноярске работа по их созданию ведется системно на протяжении нескольких лет. Очевидно, что ее необходимо продолжать. При этом важно также воспитывать среди владельцев и культуру содержания животных – следов жизнедеятельности собак на наших газонах быть не должно. Например, в Свердловском районе инициативные жители около ряда жилых домов установили специальные стенды с пакетами. Владельцы животных ими пользуются.