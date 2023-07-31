Стартовал экологический волонтерский проект «360»

В проекте может принять участие любой желающий, вне зависимости от места жительства. Фото предоставлено организаторами акции

Объявлен старт волонтерского экологического проекта «360». В этом году он пройдет в тринадцатый раз. Напомним, акцию запустила в 2011 году компания Эн+. Все начиналось с локального проекта «360 минут ради Байкала». Тогда первые участники – 100 сотрудников «Иркутскэнерго» - убрали мусор, который оставили многочисленные туристы, на байкальском мысе Улирба. За 12 лет проект расширился географически, выросло и число участников. К движению присоединились 153 331 эковолонтер, сотни организаций, десятки муниципалитетов, собрано 4 602 тонны общего мусора. Кстати, кроме ежегодных масштабных уборок, волонтеры «360» строят экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, помогают особо охраняемым природным территориям.

- Идея проекта в том, что каждый из нас может сделать планету чище, потратив 6 часов равных 360 минутам своего свободного времени, - отметили в пресс-службе компании. - В последующие годы росло количество волонтеров, количество точек уборки, объем собранного мусора. Опыт, полученный во время мероприятий проекта, начал тиражироваться в других регионах России, расширилось партнерство с особо охраняемыми природными территориями.

В проекте может принять участие любой желающий, вне зависимости от места жительства. Акция проходит в трех форматах – традиционная уборка на берегах рек и водоемов, экоакции в городах присутствия компании и онлайн – марафон для тех, кто хочет сделать свою жизнь экологичнее.

Волонтеры проводят уборки, строят экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры. Фото предоставлено организаторами акции

В 2023 году акция пройдет в 9 городах присутствия предприятий компании: Братске, Дивногорске, Миассе, Нижнем Новгороде, Усть-Илимске, Иркутске, Красном Чикое, Тулуне, Черемхово, а также в Улан-Удэ и Северобайкальске.

Помимо уборки мусора и благоустройства территорий волонтеры ежегодно принимают участие в экоактивностях, способствующих проявлению творческих способностей и командообразованию.

Итак, если вы не можете приехать на офлайн-акцию, присоединяйтесь к онлайн-марафону экопривычек «Лето без пластика» на сайте project-360.ru. А 19 августа самые активные волонтеры смогут принять участие в акции по уборке территории и сортировке отходов в городе Дивногорске. Для этого также предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.