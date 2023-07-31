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НовостиОбщество31 июля 2023 8:47

Стартовал экологический волонтерский проект «360»

Он пройдет в трех форматах, присоединиться к нему сможет любой желающий
Полина КУЗНЕЦОВА
В проекте может принять участие любой желающий, вне зависимости от места жительства. Фото предоставлено организаторами акции

В проекте может принять участие любой желающий, вне зависимости от места жительства. Фото предоставлено организаторами акции

Объявлен старт волонтерского экологического проекта «360». В этом году он пройдет в тринадцатый раз. Напомним, акцию запустила в 2011 году компания Эн+. Все начиналось с локального проекта «360 минут ради Байкала». Тогда первые участники – 100 сотрудников «Иркутскэнерго» - убрали мусор, который оставили многочисленные туристы, на байкальском мысе Улирба. За 12 лет проект расширился географически, выросло и число участников. К движению присоединились 153 331 эковолонтер, сотни организаций, десятки муниципалитетов, собрано 4 602 тонны общего мусора. Кстати, кроме ежегодных масштабных уборок, волонтеры «360» строят экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, помогают особо охраняемым природным территориям.

- Идея проекта в том, что каждый из нас может сделать планету чище, потратив 6 часов равных 360 минутам своего свободного времени, - отметили в пресс-службе компании. - В последующие годы росло количество волонтеров, количество точек уборки, объем собранного мусора. Опыт, полученный во время мероприятий проекта, начал тиражироваться в других регионах России, расширилось партнерство с особо охраняемыми природными территориями.

В проекте может принять участие любой желающий, вне зависимости от места жительства. Акция проходит в трех форматах – традиционная уборка на берегах рек и водоемов, экоакции в городах присутствия компании и онлайн – марафон для тех, кто хочет сделать свою жизнь экологичнее.

Волонтеры проводят уборки, строят экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры. Фото предоставлено организаторами акции

Волонтеры проводят уборки, строят экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры. Фото предоставлено организаторами акции

В 2023 году акция пройдет в 9 городах присутствия предприятий компании: Братске, Дивногорске, Миассе, Нижнем Новгороде, Усть-Илимске, Иркутске, Красном Чикое, Тулуне, Черемхово, а также в Улан-Удэ и Северобайкальске.

Помимо уборки мусора и благоустройства территорий волонтеры ежегодно принимают участие в экоактивностях, способствующих проявлению творческих способностей и командообразованию.

Итак, если вы не можете приехать на офлайн-акцию, присоединяйтесь к онлайн-марафону экопривычек «Лето без пластика» на сайте project-360.ru. А 19 августа самые активные волонтеры смогут принять участие в акции по уборке территории и сортировке отходов в городе Дивногорске. Для этого также предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.