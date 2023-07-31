Фото: МВД Красноярского края

Житель Красноярска устроился «кладовщиком» и хранил почти килограмм наркотиков в своем шкафу. Такую информацию сообщают в региональном МВД.

27-летний мужчина нашел работу в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ. Он устроил у себя дома «склад»: получал большие партии наркотиков, а затем раскладывал их для более низкого звена – закладчиков. Полицейским удалось обнаружить у него 900 граммов мефедрона и почти 30 граммов кокаина. Помимо этого, в тайнике за Солнечным был обнаружен сверток с еще 100 граммами мефедрона.

Заведено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Сейчас подозреваемый под стражей.