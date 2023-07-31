Фото: администрация Красноярска

В красноярском микрорайоне «Тихие Зори» появилась площадка для выгула собак. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает администрация города.

Площадка расположилась напротив домов №31 и №35 по улице Лесников (вдоль Енисея). На 600 квадратных метров сформирована прогулочная зона, засеян газон, установлены качели, забор, туннель, окоп и другое.

Этим летом мэрия собирается построить еще одно подобное место по адресу: переулок Медицинский, 35. Работы начнутся уже скоро.

Фото: администрация Красноярска

- Обустроить площадку для выгула животных можно не везде – необходимо соблюсти целый ряд санитарно-эпидемиологических норм, одна из которых – определенная удаленность от жилых домов и социальных учреждений. Поэтому в условиях существующей застройки выбрать подходящую территорию непросто. Вместе с тем, мы такую работу проводим и уже сейчас составляем перечень мест, которые предложим для обустройства площадок в следующем году, - заявила Лилия Назмутдинова, руководитель администрации Свердловского района.

Отметим, что в районе уже действуют две площадки для выгула собак - в скверах Полтавский и «Паниковка».