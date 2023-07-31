Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске няня украла у хозяев украшений на 490 тысяч рублей и получила условный срок. Историей поделились в краевой прокуратуре.

Все началось в октябре 2022 года. Женщина устроилась присматривать за 2-х летним ребенком, найдя объявление в Viber с названием «НЯНЯ/репетитор/Красноярск». Мама, рассчитывая на доверительные отношения, передала няне ключи от квартиры и стала оставлять ее дома одну с маленьким сыном. Через месяц что-то пошло не так – пропал комплект украшений из золота с бриллиантами: подвески и кольца. Однако хозяйка тревогу не подняла. Она подумала, что драгоценности куда-то переложила сама, а потом про это забыла.

Фото: прокуратура Красноярского края

Через два месяца история повторилась. Пропали серьги, цепочки, подвеска Cartier и другие вещи.

Чтобы разобраться на месте в присутствии няни, потерпевшая женщина вызвала полицию. Но работница, подслушав телефонный разговор, решила убежать из дома через пожарный выход.

Позже злоумышленницу смогли задержать. Она призналась, что ей нужны были деньги на оплату аренды за квартиру. За пять месяцев она украла 7 украшений на 490 тысяч рублей. Драгоценности сдавались в ломбард.

Суд приговорил няню к 3 годам лишения свободы условно.