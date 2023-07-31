Фото: Госавтоинспекция Хакасии

29 июля в Хакасии 15-летний питбайкер влетел в автомобиль. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Все случилось вечером в поселке Усть-Абакан на улице Гидролизная. По предварительной версии, 25-летний водитель машины Daewoo Nexia делал поворот налево на перекрестке улиц Гидролизная и Трудовая. В этот момент он не уступил дорогу мопеду Regulmoto, который двигался ему навстречу. Произошла авария.

Питбайком управлял 15-летний мальчик без прав. У него был пассажир – 14-летняя девочка. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом обеих больших берцовых костей и ссадинами.

Сейчас по факту ДТП идет проверка.