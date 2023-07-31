В Красноярске любитель тонировки проведет 5 дней в спецприемнике Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске любитель излишней тонировки проведет 5 дней в спецприемнике. Почему такие жесткие меры, почему не обычный штраф, как другим? В пресс-службе полиции пояснили: потому что на предупреждения по-хорошему он не реагирует. В течение месяца его уже останавливали и привлекали за тонированный «в ноль» автомобиль.

В полиции рассказали: накануне в соцсетях нашли видео, где водитель автомобиля «Лада» двигается по дороге с нарушениями ПДД. Инспекторы ДПС оперативно установили водителя. В тот же день «Лада» попалась им на глаза. Остановили, проверили документы у 30-летнего водителя. И составили несколько административок: за отсутствие страхового полиса, несоответствующие размеру шины и чрезмерную тонировку. Повезли к мировому судье, тот постановил – пять суток ареста и выплатить все штрафы на сумму более двух тысяч рублей.