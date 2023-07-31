Сегежа групп приступила к выпуску нового вида фанеры

ООО «Красфан» - фанерный завод SegezhaGroup (MOEX: SGZH) в Красноярском крае приступил к выпуску нового вида продукции - интерьерной фанеры. Объем производства составит 100 кбм. в месяц. В данный момент предприятиеготовит к отправке первую партию продукции в объеме 30 кбм. дилерам для последующего использования во внутренней отделке помещений.

«За счет красивой фактуры центральной части древесины хвойных пород мы получили возможность применить эту особенность впроизводстве нового продукта без каких-либо затрат и изменений технологии производства фанеры. К тому же хвойные породы имеют меньшую, по сравнению с лиственными, удельную плотность, а также являются более влагостойкими и лучше противостоят гниению, что позволяет использовать нашу интерьерную фанеру и для наружной отделки», - отметил Директор Красфана Егор Горелов.

Первая партия дизайнерской фанеры производства ООО «Красфан» была использована на московской выставке архитектурной графики Тотана Кузембаева «Горизонты событий». Произведения всемирно известного архитектора представлены на стендах из дизайнерской фанеры SegezhaGroup.

В марте с.г. в ходе визита на «Красфан» интерьерная фанера была впервые презентована членам Ассоциации деревянного домостроения и руководителям крупных строительных компаний. Обсуждая рациональное применение фанеры в деревянном домостроении и при производстве малых архитектурных форм, эксперты отметили не только физико-механические качества, но и неподражаемую фактуру сибирского шпона, что позволит использовать этот материал в дизайне помещений для внутренней отделки.

Фанерный комбинат «Красфан» с конца 2021 года находится в составе SegezhaGroup. В настоящее время предприятие обеспечивает весь производственный цикл – от заготовки сырья до его глубокой комплексной переработки. На комбинате производится фанера ламинированная, шлифованная и не шлифованная общего и комбинированного назначения с наружными слоями из шпона лиственных и хвойных пород. Мощность завода по готовой продукции составляет 85 тыс. м3.

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