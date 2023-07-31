Фото: ИВАНОВА Диана

На новой рабочей неделе в Красноярске ожидается жара. Прогноз составили специалисты сайта GISMETEO.

В понедельник днем около +28 градусов, ясно, без осадков и ветер с порывами до 8 м/с.

Во вторник, 1 августа, картина будет похожей – днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов, а ночью – +18. Без осадков, ветер слабый – 3 м/с.

В среду почти без изменений. 2 августа воздух прогреется до +29 градусов, малооблачно и слабый ветер.

В четверг возможен небольшой дождь с грозой. Ожидается до +28 градусов днем, ветер с порывами до 4 м/с. Ночная температура немного понизится – до +16.

Еще один жаркий день ожидает жителей краевой столицы в пятницу, 4 августа. Синоптики спрогнозировали +30 градусов днем и ветер с порывами до 6 м/с. Осадков не будет.