В Красноярске судьба отсудила у банка 200 тысяч рублей за неправильно начисленную неустойку

В Красноярске банк вернет 200 тысяч рублей за неправильно начисленную неустойку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске банк вернет почти 200 тысяч рублей семейной паре, потому что неправильно начислил неустойку за просрочку ипотечных платежей. Управление Роспотребнадзора, которое принимало в этом непосредственное участие, называет это примером своей беспрецедентной судебной практики. По мнению специалистов, кредитная организация воспользовалась недостаточной финансовой грамотностью людей, чтобы извлечь дополнительный доход.

Итак, семейная пара допустила просрочку при оплате ежемесячных платежей по ипотеке. Банк начислил неустойку в размере 20% годовых. Однако сделал это не на сумму просроченных платежей, которая составила 65 тысяч рублей. А на остаток основного долга по кредиту – на более чем 4 миллиона рублей. И вместо 5,5 тысяч рублей пеня составила более 133 тысяч рублей.

При переговорах с банком тот добровольно вернул около 32 тысячи. Пришлось обратиться в суд, который встал на сторону должников. С банка взыскано почти 200 тысяч рублей, включая убытки, вызванные переплатой по неустойке, моральный вред, штраф. Решение суда вступило в законную силу.