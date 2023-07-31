Наличка подвела: предприниматель из Норильска попал под суд за неправильную продажу алкоголя

Норильчанина будут судить за торговлю без лицензии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске будут судить 53-летнего предпринимателя за незаконную торговлю алкоголем. Северянин решил обмануть систему, но система его вычислила. В краевой прокуратуре рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск суть этой истории.

Мужчина занимается розничной торговлей продуктами в Норильске. Осенью 2021 году у него истек срок действия лицензии на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Варианта развития дальнейших событий было два. Первый – перестать продавать доходный товар. Второй – продлить лицензию, но это показалось ему слишком затратным.

Тогда он придумал выход: продавать алкоголь, но только за наличный расчет, то есть мимо официальной кассы. Но счастье было таким коротким: в один хороший день к нему в торговую точку нагрянула полиция и конфисковала более 1, 3 тысяч бутылок с шампанским, коньяком, виски, ромом и водкой, всего на полмиллиона рублей.

Судьба бутылок с горячительным пока решается, а вот коммерсанту грозит лишение свободы до трех лет со штрафом от двух до трех миллионов рублей.