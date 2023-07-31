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НовостиПроисшествия31 июля 2023 4:18

Наличка подвела: предприниматель из Норильска попал под суд за неправильную продажу алкоголя

Норильчанина грозит до трех лет колонии за торговлю без лицензии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Норильчанина будут судить за торговлю без лицензии

Норильчанина будут судить за торговлю без лицензии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске будут судить 53-летнего предпринимателя за незаконную торговлю алкоголем. Северянин решил обмануть систему, но система его вычислила. В краевой прокуратуре рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск суть этой истории.

Мужчина занимается розничной торговлей продуктами в Норильске. Осенью 2021 году у него истек срок действия лицензии на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Варианта развития дальнейших событий было два. Первый – перестать продавать доходный товар. Второй – продлить лицензию, но это показалось ему слишком затратным.

Тогда он придумал выход: продавать алкоголь, но только за наличный расчет, то есть мимо официальной кассы. Но счастье было таким коротким: в один хороший день к нему в торговую точку нагрянула полиция и конфисковала более 1, 3 тысяч бутылок с шампанским, коньяком, виски, ромом и водкой, всего на полмиллиона рублей.

Судьба бутылок с горячительным пока решается, а вот коммерсанту грозит лишение свободы до трех лет со штрафом от двух до трех миллионов рублей.