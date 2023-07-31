Депутат Заксобрания Красноярского края выразила свое отношение к смертной казни Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Вера Оськина выразила свое отношение к смертной казни. Она считает, что высшую меру наказания стоит вернуть. В качестве аргумента приводит совершенно чудовищное преступление, которое произошло на минувшей неделе в Дивногорске. Там дважды судимый за тяжкие преступления, выйдя из колонии, с особым цинизмом расправился над 16-летней девушкой. Эта история получила большой резонанс.

На своей странице в социальной сети Вера Оськина написала: «Скорблю… Скорблю по шестнадцатилетней девочке из Дивногорска. С первого дня, как только сообщили о ее гибели, думаю, ну почему траектория жизни преступника, дважды отсидевшего за подобные преступления, сошлись с траекторией жизни чудесного, доброго, улыбчивого, красивого ребенка?»

Депутат отмечает, что Россия ввела мораторий на смертную казнь в 90-х годах для того, чтобы войти в Совет Европы. Но в прошлом году по объективным причинам страна вышла из него. Добавим, что в социальных сетях часто поднимается такая тема, а они, как известно – являются индикатором общественного мнения.